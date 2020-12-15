Son dakika haberi: Corona salgınından korunmak için kıyamet sığınaklarına kaçıyorlar!

Koronavirüs salgını süresince oluşan kitlesel panik, kıyamet sığınakları için olan talebi yüzde 2000 oranında artırdı. Bazı aileleler, "en kötü senaryoya" kendilerini hazırlamak için evlerini terk ederek yer altındaki bu evlere taşındı.

Bu talepten daha önce Robert Vicino, genişleyen Vivos xPoint projesini on yıldan daha uzun bir süre önce Güney Dakota'da hayata geçirdi.