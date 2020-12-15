Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan kişide öksürük veya ateş yoksa... Dikkat çeken oran!

Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bilimsel bir çalışma sonucunda corona virüse yakalanmış kişilerin %16.6'sının virüsü aile üyelerine bulaştırdığı tespit edildi. Son dakika bilgisine göre eğer Covid-19 taşıyıcısı olan kişide ateş, nefes darlığı ve öksürük yoksa yakınlarına bulaştırma oranı %0.7'ye kadar düşüyor. Üç kişiden birinin ise virüsü eşine bulaştırdığı vurgulandı. Evde de maske takılması gerekli olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberine göre corona virüse yakalanan kişilerin temas ettikleri aile fertlerine virüs bulaştırma ortanı belli oldu. Eğer enfekte olan kişinin belirtileri arasında öksürük, ateş ve nefes darlığı yoksa bulaş oranı da oldukça düşüyor. İşte kritik araştırmanın dikkat çeken sonuçları...