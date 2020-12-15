SON DAKİKA HABERİ: Corona virüse yakalanan kişilerde öksürük ve ateş yoksa... İşte dikkat çeken oran %0.7!

Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bilimsel bir çalışma sonucunda corona virüse yakalanmış kişilerin %16.6'sının virüsü aile üyelerine bulaştırdığı tespit edildi. Son dakika bilgisine göre eğer Covid-19 taşıyıcısı olan kişide ateş, nefes darlığı ve öksürük yoksa yakınlarına bulaştırma oranı %0.7'ye kadar düşüyor. Üç kişiden birinin ise virüsü eşine bulaştırdığı vurgulandı. Evde de maske takılması gerekli olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika haberine göre corona virüse yakalanan kişilerin temas ettikleri aile fertlerine virüs bulaştırma ortanı belli oldu. Eğer enfekte olan kişinin belirtileri arasında öksürük, ateş ve nefes darlığı yoksa bulaş oranı da oldukça düşüyor. İşte kritik araştırmanın dikkat çeken sonuçları...
Yeni bir çalışmaya göre, aile üyelerinin birbirine Covid-19 bulaştırma riski beşte birden daha az olarak tespit edildi. Yeni yapılan bu analiz sonucuna göre Covid-19'a yakalanmış insanların %16.6'sının bunu aile üyelerine aktardığı bildirildi. Aynı çalışma ise üç kişiden birden fazlasının ise virüsü eşlerine bulaştırdığına dair gerçekleri ortaya koydu.
"ASEMPTOMATİK İSE ORAN DÜŞÜK"
Enfekte olan kişi, öksürük, ateş veya nefes darlığı gibi semptomlar göstermediğinde bulaşma oranı %0.7 gibi bir aralıkta yer aldı.
Florida Üniversitesi araştırmacılar, şüpheli veya doğrulanmış vakaların evde tecrit edilmesi gerektiği söylenmesi nedeniyle evde geçirilen sürede aile üyelerinin yanında maske takılması gerektiğini belirtti.
Araştırmacılar, bulaşma oranına dair yaptıkları araştırmada yetişkin veya çocuk teması, temas sayısı ve hasta kişinin semptomatik olup olmadığı gibi birçok faktörü değerlendirdi.
Sonuçlar ise koronavirüs hastalarının %16.6'sının ev halkına yaydığını ortaya koydu.
Kişinin öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi en çok bilinen semptomlara sahip olması ise bu oranı yükselterek %18 civarına çıkardı.
"YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ÇOCUKLARDA DÜŞÜK ORAN"
Bununla birlikte, enfekte kişi asemptomatik ise ev halkı ile temasın %0.7'sinin Covid-19'a yakalanmasına neden olduğu bildirildi.
Hane halkının yetişkin üyelerinin hastalığa yakalanma olasılığı %28.3 ile daha fazlayken çocuklarda bu oran %16.8 ile daha düşük bir aralıkta yer aldı.
Ayrıca yaklaşık üç kişiden birinin %37.8 oranla virüsü eşlerine daha yoğun bir biçimde geçirdiği tespit edildi.
"EVDE DE MASKE TAKILMALI"
Uzmanlar, ev içi ortamın enfekte olma ihtimalinin yükselmesinde elverişli ortamlar olduğunu da ekledi. Üstelik aile üyelerinin genellikle birbirlerinin etrafında maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanları giymeme ihtimallerinin de yüksek olmasının virüsün bulaşma ihtimalini artırdığı da bilinenler arasında.
Bu nedenle evde daha fazla maske takma veya hasta kişinin farklı bir alanda izole edilmesi gibi koruma önlemlerinin bu oranları da düşürebileceği gibi araştırmacıların da bu stratejileri daha fazla incelemesi önerildi.