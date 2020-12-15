Son dakika haberi: Dünya corona virüsten kırılırken şimdi de kuş gribi salgını: 3 milyon kümes hayvanı telef oldu

Japonya'da 2018 yılının ardından ilk kez geçen ay ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bir eyalete daha sıçradı. Shiga Eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada Higashiomi'deki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının tespit edildiği duyuruldu. Vakaların teyit edilmesinin ardından 10 bini aşkın tavuğun virüsün yayılma riski nedeniyle itlaf edildiği belirtildi. Tedbir amacıyla söz konusu tesise 10 kilometre mesafede bulunan çiftliklere de tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.