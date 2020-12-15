Son dakika haberi | Dünyaca ünlü şirkete 'cinsel saldırı' iddiaları sonrası şok ceza!

Uber, cinsel saldırı mağdurlarının gizliliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle bu verileri paylaşmaya itiraz ederken, CPUC, kullanıcı bilgilerinin gizliliğinin korunacağını kaydediyor. Uber sözcüsü Andrew Hasbun, yaptığı açıklamada, Uber güvenlik raporunu 2019'da yayımladığından bu yana, "CPUC, cinsel saldırıdan kurtulanların tam adlarını ve iletişim bilgilerini rızaları olmadan yayımlamamız konusunda ısrar ediyor. Bu gizlilik ihlaline de karşı çıktık." ifadelerini kullandı.