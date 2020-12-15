Son dakika haberi: Pfizer'in CEO'su corona virüs aşısı olmadığını açıklamıştı: İşte nedeni...

NEDENİNİ AÇIKLADI

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.