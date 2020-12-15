Son dakika haberi: Pfizer'in CEO'su corona virüs aşısı olmadığını açıklamıştı: İşte nedeni...

Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısı İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı. Ancak aşıyı geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, corona virüs aşısını yaptırmadığını açıklamıştı. Bourla'nın corona virüs aşısını yaptırmamasının nedeni belli oldu. İşte son dakika haberin detayları...
NEDENİNİ AÇIKLADI
Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM
Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti.
Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD'de ilk kez New York'un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay'a uygulandı.Son dakika: ABD koronavirüs aşısına onay verdi! 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacak Son dakika haberi: Pfizer/ BioNTech'in corona virüs aşısı için kurul kararını açıkladı