Son dakika haberi: Twitter katili 9 kurbanını soğutucuda saklamış! Komşular kötü kokuları fark edince...

Bir diğer tuhaf gönderisinde ise "Eğer bir çıkmazdaysanız, lütfen bana danışın" yazdığı bildirildi.

Shiraishi'nin avukatları, kurbanların sosyal medyada intihar düşüncelerini ifade ettikleri ve dolayısıyla ölüme rıza gösterdikleri için hapis cezası alması gerektiğini savundu.