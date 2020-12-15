Son dakika haberi: Twitter katili 9 kurbanını soğutucuda saklamış! Komşular kötü kokuları fark edince...

Son dakika haberi… Japonya'da Twitter katili olarak bilinin Takahiro Shraishi, bugün gerçekleştirilen mahkemede tüm suçlarını itiraf etti. Dokuz kurbanı evine götürdükten sonra katleden Japonya'nın şeytani "Twiter katili" ölüm cezasına çarptırıldı. Başyargıç Naokuni Yano bu cinayetleri suç tarihindeki en dehşet verici olaylardan biri olarak tanımladı. Sapık katilin kurbanlarının biri hariç hepsini 15-26 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyordu.
"SOĞUTUCUDA SAKLAMIŞ"
Dokuz kurbanı evine götürdükten sonra katleden Japonya'nın şeytani "Twiter katili" ölüm cezasına çarptırıldı.
30 yaşındaki Takahiro Shraishi, polislerin evinde soğutucu kutular içerisinde saklanmış kemikler ve parçalanmış vücut bölümlerinin bulması üzerine sekiz kadın ve bir adamı öldürdüğü suçunu kabul etti.
Japan Times'ın haberine göre Tokyo Bölge Mahkemesi, Salı günü seri katili ölüm cezasına çarptırdı.
Başyargıç Naokuni Yano bu cinayetleri suç tarihindeki en dehşet verici olaylardan biri olarak tanımladı.
Yano, dokuz kurbanın da parçalanmaya rızası olamayacağına ve Shiraishi'nin cinayetlerde sorumlu tutulmaya zihinsel olarak uygun olduğuna karar verdi.
"KÖTÜ KOKUDAN ANLAŞILDI"
Komşuların "lağım gibi kötü bir koku"dan şikâyet etmesinin ardından cesetler, Shiraishi'nin dairesinde bulunan soğutucu kutulara doldurulmuş olarak bulundu.
Yetkililer, en son Shiraishi ile birlikte yürürken görülen 23 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasını araştırdıktan sonra Ekim 2017'de korkunç gerçeği keşfettiler.
Sapkın katilin öncelikle cesetlerin nasıl kesileceğini öğrenmek için internette arama yaptığı ve daha sonra bir testere ve et bıçağı aldığı öğrenildi.
Evinde bulunmuş olan plastik el bağları, kurbanlarının bazılarını öldürmeden önce hayatta tutmuş olabileceğini gösterdi.
Sapık katilin kurbanlarının biri hariç hepsini 15-26 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyordu.
Kanıtları gizlemek için parçaladığı beden parçaları, kedi kumu ile kaplı olarak bulundu.
Dehşete düşmüş polis memurlarına göre, kutularda saklanan beden parçaları, 240 kemik parçası ve kafataslarını içeriyordu.
Polisler, daha sonra kapsamlı bir tanımlama yapabilmek için kapsamlı DNA taraması işlemlerini başlattı.
"İNTİHARA MEYİLLİ İNSANLARI HEDEF ALDI"
Shiraishi, internette intihara meyilli insanları hedef aldı ve onlara planlarında yardım edebileceğini ve hatta onlarla birlikte ölebileceğini söyleyerek onları ikna etti.
Bir sosyal medya hesabında Shiraishi, kendisini umutsuz olarak niteleyen bir gönderi paylaşmasının ardından her şeyi unutmak ve yok olmak istediğini söyleyen bir gönderi daha paylaştı.
Bir diğer tuhaf gönderisinde ise "Eğer bir çıkmazdaysanız, lütfen bana danışın" yazdığı bildirildi.
Shiraishi'nin avukatları, kurbanların sosyal medyada intihar düşüncelerini ifade ettikleri ve dolayısıyla ölüme rıza gösterdikleri için hapis cezası alması gerektiğini savundu.
Fakat yargıç, hiçbir kurbanının öldürülmeye razı olamayacağını ve bu dokuz gencin hayatlarının ellerinden alınmasının son derece vahim olduğunu, kurbanlarının haysiyetlerinin ayaklar altına alındığını söyleyerek savunmayı reddetti.