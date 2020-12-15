Son Dakika Haberler: Hostesler uçakta çocuk bezi giysin önerisi! Tuvalete girmesinler diye tek kullanımlık bezler ile…

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin havayolu endüstrisi için yeni yönergeler yayınladı. Havayolları için Salgın Önleme ve Kontrol için Teknik Kılavuz, uçaklarda ve havalimanlarında gerçekleştirilecek en iyi hijyen uygulamaları hakkında tavsiyeler içeriyor. Ancak bu önerilerden biri hostes ve uçuş görevlileri gibi personelin tek kullanımlık çocuk bezi giymesi, böylece tuvaleti kullanmalarına gerek kalmaması oldu.
Yüksek riskli ülkelere giden ve bu ülkelerden gelen uçuşlarda kabin ekibine "tıbbi maskeler, çift katmanlı tek kullanımlık tıbbi eldivenler, gözlükler, tek kullanımlık şapkalar, tek kullanımlık koruyucu giysiler ve tek kullanımlık ayakkabı galoşları" takmaları tavsiye edildi.
Ancak asıl tepki toplayan öneri, bu yönergenin bir sonraki maddesi oldu...
'HOSTESLER BEZ GİYSİN'
Bir sonraki cümle ise hem hosteslerin hem de havayolu çalışanlarının tepkisini çekti: "Kabin ekibi üyelerinin tek kullanımlık çocuk bezi giymeleri ve enfeksiyon risklerinden kaçınmak için özel durumlar dışında tuvalet kullanmaktan kaçınmaları önerilir."
Böyle bir tavsiye dramatik görünse de, tuvaletlerin bir uçakta en mikroplu yer olabileceği bir sır değil. Ağustos ayında, İtalya'dan Güney Kore'ye seyahat eden bir kadın, seyahati sırasında koronavirüse yakalandı ve N95 maskesi takmadığı tek yer olan tuvalete gitmesi, enfeksiyonun olası kaynağı olarak kabul edildi.
Uçak tuvaleti tasarımı Covid-19'dan önce zaten sıcak bir konuydu, ancak pandemi yeni çözümler üretme çabalarına odaklandı.
Japon havayolu şirketi ANA, bu yılın başlarında yeni bir eller serbest tuvalet kapısının prototipini test ettiğini duyurdu. Bu arada Boeing, her kullanımdan sonra banyo mikroplarının % 99,9'unu temizlemek için UV ışığı kullanacak "kendi kendini temizleyen tuvalet" için patent başvurusunda bulundu. (Kaynak: CNN Int'l)