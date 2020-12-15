Son Dakika: Hostesler uçakta çocuk bezi giysin önerisi! Tuvalette koronavirüs bulaşmasın diye tek kullanımlık bezler ile…

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin havayolu endüstrisi için yeni yönergeler yayınladı. Havayolları için Salgın Önleme ve Kontrol için Teknik Kılavuz, 'Altıncı Baskı' başlıklı belge, uçaklarda ve havalimanlarında gerçekleştirilecek en iyi hijyen uygulamaları hakkında tavsiyeler içeriyor. Ancak bu önerilerden biri hostes ve uçuş görevlileri gibi personelin tek kullanımlık çocuk bezi giymesi, böylece tuvaleti kullanmalarına gerek kalmaması oldu.

Yüksek riskli ülkelere giden ve bu ülkelerden gelen uçuşlarda kabin ekibine "tıbbi maskeler, çift katmanlı tek kullanımlık tıbbi eldivenler, gözlükler, tek kullanımlık şapkalar, tek kullanımlık koruyucu giysiler ve tek kullanımlık ayakkabı galoşları" takmaları tavsiye edildi.