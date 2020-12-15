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: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Seri hakkında kararı çıktı! Tokyo Bölge Mahkemesi, 2017'de yüksek profilli kurbanların olduğu bir toplu davasında karar verdi. Dokuz kişiyi öldürmekten suçlu bulunan "Twitter katili" olarak adlandırılan Japonyalı katil Salı günü ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 30 yaşındaki Takahiro Shiraishi'nin, dokuz kurbanın cesedini Tokyo'nun eteklerindeki Kanagawa vilayetindeki evinde öldürmekten, tecavüz etmekten, parçalamaktan ve saklamaktan suçlu bulunduğunu söyledi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:42 ABONE OL
Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Shiraishi, Ekim 2017'de polisin Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada intihar notları paylaşan 23 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasını araştırmak için evini aramasından sonra tutuklandı. Polis kaynaklarına göre Shiraishi'nin odasında, içinde insan başları ve kemikler içeren üç soğutucu makina ve beş kap bulundu.

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Japon kamu yayın kuruluşu NHK TV Asahi'ye göre, sekiz kadın ve bir erkek olmak üzere dokuz kurban 15 ila 26 yaşları arasındaydı.

Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Kurbanlar kendilerini öldürmek istediklerini ve ardından sosyal medya platformları aracılığıyla Shiraishi ile temasa geçtiklerini internette yayınladılar.

Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Jiji haber ajansının iddianameden aktardığı bilgilere göre Shiraishi, onları Zama'daki dairesine davet etti ve onlara ölmeleri için yardım etme sözü verdi.

Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Shiraishi, mahkemede kurbanları öldürdüğünü ve kendisine yöneltilen suçları kabul etti.

Yerel kaynaklar, Shiraishi'nin karara itiraz etme niyetinde olmadığını ve idam cezasına çarptırılacağını da sözlerine ekledi.

Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Japonya'da idam cezası asılarak infaz ediliyor ve infaz tarihleri ceza infaz edilene kadar kamuoyuna açıklanmıyor.

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Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!
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