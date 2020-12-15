Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Shiraishi, Ekim 2017'de polisin Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada intihar notları paylaşan 23 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasını araştırmak için evini aramasından sonra tutuklandı. Polis kaynaklarına göre Shiraishi'nin odasında, içinde insan başları ve kemikler içeren üç soğutucu makina ve beş kap bulundu.

KORKUNÇ! 'BENİ ÖLDÜR' DİYE EVİNE GELİYORLAR!

Japon kamu yayın kuruluşu NHK TV Asahi'ye göre, sekiz kadın ve bir erkek olmak üzere dokuz kurban 15 ila 26 yaşları arasındaydı.