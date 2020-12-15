Son Dakika: Öldürdü, parçaladı, apartmanında sakladı… ‘Twitter Katili’ne idam cezası!

Shiraishi, Ekim 2017'de polisin Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada intihar notları paylaşan 23 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasını araştırmak için evini aramasından sonra tutuklandı. Polis kaynaklarına göre Shiraishi'nin odasında, içinde insan başları ve kemikler içeren üç soğutucu makina ve beş kap bulundu.
KORKUNÇ! 'BENİ ÖLDÜR' DİYE EVİNE GELİYORLAR!
Japon kamu yayın kuruluşu NHK TV Asahi'ye göre, sekiz kadın ve bir erkek olmak üzere dokuz kurban 15 ila 26 yaşları arasındaydı.
Kurbanlar kendilerini öldürmek istediklerini ve ardından sosyal medya platformları aracılığıyla Shiraishi ile temasa geçtiklerini internette yayınladılar.
Jiji haber ajansının iddianameden aktardığı bilgilere göre Shiraishi, onları Zama'daki dairesine davet etti ve onlara ölmeleri için yardım etme sözü verdi.
Shiraishi, mahkemede kurbanları öldürdüğünü ve kendisine yöneltilen suçları kabul etti.
Yerel kaynaklar, Shiraishi'nin karara itiraz etme niyetinde olmadığını ve idam cezasına çarptırılacağını da sözlerine ekledi.
Japonya'da idam cezası asılarak infaz ediliyor ve infaz tarihleri ceza infaz edilene kadar kamuoyuna açıklanmıyor.