Son dakika: Pakistan’da tecavüzle mücadele için yeni yasa! Tecavüzcüler, kimyasal hadım edilecek

Pakistan'da tecavüzle mücadelede cezalar ve önlemler arttırılıyor. Geçtiğimiz aylarda Lahor kentinde 2 çocuğu ile birlikte seyahat ettiği sırada tecavüze uğrayan kadının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Arif Alvi tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı.

Yasa ile tecavüz davalarına özel mahkemelerin bakması ve 4 ay içinde karara varması bekleniyor. Ulusal cinsel suç kaydı oluşturulmasını sağlayacak olan yasa, kurbanların kimlik bilgilerini koruyacak ve tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine izin verecek.