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Ünlü yazardan Macron’a tepkisi

Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
Ünlü yazardan Macron’a Sisi tepkisi
İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, Mısır'da ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni cinayetinde Mısır makamlarının sorumluluğu bulunduğunu gerekçe göstererek, Fransa'nın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı vermesini protesto etmek için kendisinde de olan nişanı iade etti. La Repubblica yazarı Augias, Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'ne giderek nişanı iade etti. Augias "Sisi'nin, astlarının işlediği suçlarda nesnel olarak suç ortağı olduğunu söyledim" dedi.
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Ünlü yazardan Macron’a Sisi tepkisi
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