Yunanistan’ın mülteci zulmü belgelendi

Yunanıstan'ın göçmenleri Türk karasularına geri ittiğine dair bir belge daha ortaya çıktı. BBC'de yer alan habere göre, Yunanistan'a girmekten alıkonduğunu kanıtlamak isteyen Kongolu Jeancy Kimbenga isimli genç, Avrupa sınırlarına girmeye çalıştığı üçüncü denemesinin bir kısmını belgelemeyi başardı. 16 yaşındaki Kimbenga ve arkadaşları, Midill Adası'ndaki bir ormanda toplandı. Jeancy, bu sırada bölgedeki göçmen hareketliliğini izleyen Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'a fotoğraflar ve GPS konumunu gönderdi. Kimbenga, Yunan yetkililerin herkesi dövüp zorla Türkiye sularına gönderildiklerini belgelemeyi başardı.