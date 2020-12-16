ABD medyasında CHP iktidarı hayali!

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı. İki ülke ilişkileri için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapılan haberde, Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı iddia edildi.

"İKİ ÜLKE KARŞIT AMAÇLARLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek." denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı bölümler olması dikkat çekti!

CHP İKTİDARININ RÜYASIYLA YATIP KALKIYORLAR!

Yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi:

"CHP BİZE VE AB'YE DOST"

"Türkiye ile gerçek iş birliği ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacak! Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha dostça davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."