Biden’ın başkanlığı resmen onaylandı

ABD'DE538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46'ncı başkanı olarak resmen onayladı. Seçiciler Kurulu'na giren ilk Türk delege Derya Taşkın da oylamada yer aldı. Biden, başkanlığın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca yaptığımız gibi yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi" dedi. Daha önce birçok dünya liderinin Biden'ı tebrik etmesine rağmen açıklama yayınlamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Seçiciler Kurulu'nun onaylamasının ardından Biden'ı başkanlığı için tebrik etti.