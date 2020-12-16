Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2020- 07' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.