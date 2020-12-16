Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

 kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:17 ABONE OL
Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2020- 07' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA