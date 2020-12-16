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Dünyanın tarihinin en eski yılanı kalıntıları keşfedildi! Tam 47 milyon yıl

Bilim insanlarından dünyayı heyecanlandıran keşif. Tam 47 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Brezilyalı ve Alman bilim insanları Darmstadt kenti yakınlarında bir yılanı kalıntılarına ulaştı. Bu keşfin dünya tarihinin en eski piton yılanı olabileceği belirtiliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 17:16 Son Güncelleme: 16.12.2020 17:19 ABONE OL
Dünyanın tarihinin en eski piton yılanı kalıntıları keşfedildi! Tam 47 milyon yıl

DÜNYA TARİHİNİN EN ESKİSİ

Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

47 MİLYON YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı.

Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



AVRUPA'DAN KAÇTIKLARI SÖYLENİYOR

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor.

O TEZ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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Dünyanın tarihinin en eski piton yılanı kalıntıları keşfedildi! Tam 47 milyon yıl
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