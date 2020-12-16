Dünyanın tarihinin en eski piton yılanı kalıntıları keşfedildi! Tam 47 milyon yıl

47 MİLYON YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı.



Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.