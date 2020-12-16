Esir takası başladı

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından savaş esiri takasına başladı. Ermenistan, 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşının da aralarında bulunduğu bazı esirleri serbest bıraktı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi de Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığını bildirdi. Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev'in de serbest bırakılanlar arasında bulundukları ve uçakla Bakü'ye ulaştıkları belirtildi. Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı. Azerbaycan vatandaşı Esgerov, Guliyev ve Hasan Hasanov 2014'te, o dönemde Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmiş, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek istemişti.Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, 44 Ermeni savaş esirinin Rusya'nın arabuluculuğuyla Ermenistan'a döndüğünü belirtti.RUSYA Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınladığı Dağlık Karabağ haritasında, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı 2 köyü, Rus Barış Kuvvetleri'nin kontrolünde gibi gösterdi. Azerbaycan söz konusu toprakların kendi kontrolünde olduğunu ifade ederek, skandal haritaya sert tepki gösterdi. Rusya ise gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, haritada değişiklik yaptı.