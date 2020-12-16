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’tan sonrası yeni değişiklik

ABD merkezli şirketi, 'in neden olduğu bir değişiklikle İngiliz kullanıcıların yasal sorumluluğunu, İrlanda'daki AB üssünden gelecek yıl ABD genel merkezine devredeceğini açıkladı

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 21:26 ABONE OL
Facebook’tan Brexit sonrası yeni değişiklik

ABD merkezli Facebook şirketi, Brexit'in neden olduğu bir değişiklikle İngiliz kullanıcıların yasal sorumluluğunu, İrlanda'daki AB üssünden gelecek yıl ABD genel merkezine devredeceğini açıkladı.

Facebook'un yönetim kadrosundan gelen açıklamada, "Diğer şirketler gibi, Facebook da Brexit'e yanıt vermek için değişiklikler yapmak zorunda kaldı ve İngiltere'deki kullanıcılar için yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri Facebook İrlanda'dan Facebook Inc'e devredecek" denildi. Kaliforniya merkezli şirket, Brexit geçiş dönemi sona erdikten sonra Ocak ayından itibaren geçişi uygulayacağını ekledi. Facebook sözcüsü, "Gizlilik kontrollerinde veya Facebook'un Birleşik Krallık'taki insanlara sunduğu hizmetlerde herhangi bir değişiklik olmayacak ve İngiltere GDPR'nin korumaları da geçerli olacaktır" dedi. İnternet arama devi Google da Şubat ayında benzer bir değişiklik açıklamıştı.

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Facebook’tan Brexit sonrası yeni değişiklik
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