Gelirlerinin yüzde 10’u kadar ceza kesilecek

Türkiye gibi birçok ülkedeki benzer uygulamaları 'ifade özgürlüğüne müdahale' şeklinde yorumlayan Avrupa Birliği (AB), kendi sınırları içindeki yeni düzenlemeleri ise bir bir hayata geçiriyor. Bloomberg News'ün ulaştığı yeni bir düzenlemeye göre AB, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve haksız hakimiyet kuran teknoloji devlerine yıllık gelirlerinin yüzde 10'u kadar ceza verebilecek.Yeni cezalardan Google, Apple, Amazon ve Facebook gibi şirketler etkilenecek. Düzenlemeye göre teknoloji şirketlerinin kullanıcı şirketlerin verilerini onlarla rekabet etmek ya da kendi hizmetlerine avantaj sağlamak amacıyla kullanması yasaklanacak. AFP'deki haberde şirketlerin ciddi ihlaller yapmalarının tespit edilmesi halinde ise AB'de tamamen yasaklanmalarının da önünün açılacağı kaydedildi.Kuralları sistematik olarak ihlal eden şirketler ise yapısal ve davranışsal değişiklikler yapması için Avrupa Komisyonu'nun kurallarıyla karşı karşıya kalacak. Avrupa Birliği Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euroluk para cezası vermişti. Geçen ay ABD hükümeti de Google'a online arama piyasasındaki hakimiyeti rakiplerini saf dışı bıraktığı için dava açmıştı.