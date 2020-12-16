Londra'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bar, restoran, sinema ve tiyatrolar kapatıldı

Londra'da uygulamaya konan üçüncü kademe önlemler nedeniyle 2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından yeniden açılan tiyatrolar ve sinemalar, kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kaldı.

Kentte futbol stadyumları taraftarlara tekrar kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek.

Düğün törenleri en fazla 15, cenaze törenleri en fazla 30 kişiyle yapılabilecek.

NOEL PLANI KAPSAMINDA EN FAZLA 3 AİLE BİR ARAYA GELEBİLECEK

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosundaki "Başbakana Sorular" programında, "Noel Planı" kararı kapsamında, 23-27 Aralık'ta ev ve ibadethanelerde en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğini belirtti.

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmede, mevcut "Noel Planı"nın devam etmesi yönünde anlaşma sağlandığını kaydeden Johnson, halkın uzun süredir Noel için yaptığı planları suç saymak istemediklerini, ancak insanların içinde olunan çok zor zamanda, özellikle yaşlı insanlarla temasa geçtiğinde sorumluluk almalarının hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Sağlık Hizmetleri ve İngiliz Tıp dergilerinde yayımlanan ortak bir makalede, hükümete Noel'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunulmuş, aile üyelerinin aynı evde toplanmasının vaka sayılarını arttırabileceğine işaret edilmişti.