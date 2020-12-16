Son Dakika: Corona virüs mutasyonu ilk Eylül ayında tespit edilmişti… Yeni mutasyon hepsini geride bırakabilir!

İngiltere'de COVID-19 Genomics UK Consortium'da (COG-UK) çalışmalar yapan bilim adamlarına göre bu koronavirüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. COG-UK'deki bilim adamlarından biri olan Profesör Nick Loman, 15 Aralık'ta sanal bir brifingde gazetecilere şunları söyledi: "İspanya'dan farklı bölgelere taşınmış gibi görünen corona virüs soyu ile karşılaştırırsak baskın varyant oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor ve Birleşik Krallık'ta baskın olmaya devam ediyor. Ancak ilk modelleme, yeni mutasyonun Eylül ayındakine göre daha hızlı büyüdüğünü ve İspanya'dan yayılan koronavirüs varyantı ile aynı epidemiyolojik bağlantıya sahip olmadığını gösterdi.

SON DAKİKA AÇIKLAMA: "NEREDEN ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL, SIRA DIŞI"

Bu türün kökenlerinden bahseden Birmingham Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Enstitüsü'nden Prof Loman şunları söyledi: "Hiçbir yerden çıkmamış gibi görünüyor.