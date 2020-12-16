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Son dakika haberi: Corona virüsün merkez üssünde durum vahim: 5 bin ek ceset torbası alındı

Son dakika haberi: salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de 17 milyon kişi corona virüse yakalanırken 311 bin kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede corona virüs ölümlerin nedeniyle yetkililer harekete geçti.  , yaptığı son dakika açıklamasında; 5 bin ceset torbası alındığını ifade ederken mobil morgların ise beklemede olduğunu dile getirdi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:54 Son Güncelleme: 16.12.2020 14:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsün merkez üssünde durum vahim: 5 bin ek ceset torbası alındı

Son dakika haberi: Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesinde, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını açıkladı.

24 SAATTE 1627 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi. Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurdu.

"5 BİN CESET TORBASI ALINDI, MOBİL MORGLAR BEKLEMEDE"

"Henüz bitiş çizgisinde değiliz" diyen Newsom, yeni satın alınmış 5 bin ceset torbasının San Diego, Los Angeles ve Inyo bölgelerine dağıtıldığını ve bölgelerde ve hastanelerde hazır bekleyen 60 soğutmalı depolama ünitesinin olduğunu ifade etti. Vali ayrıca, eyalette, adli tıp görevlilerinin ve morgların müdahalesini koordine etmek için 'karşılıklı yardım ve toplu ölüm programının da harekete geçirildiğini bildirdi.

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Son dakika haberi: Corona virüsün merkez üssünde durum vahim: 5 bin ek ceset torbası alındı
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