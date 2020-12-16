Son dakika haberi: Corona virüsün merkez üssünde durum vahim: 5 bin ek ceset torbası alındı

"5 BİN CESET TORBASI ALINDI, MOBİL MORGLAR BEKLEMEDE"

"Henüz bitiş çizgisinde değiliz" diyen Newsom, yeni satın alınmış 5 bin ceset torbasının San Diego, Los Angeles ve Inyo bölgelerine dağıtıldığını ve bölgelerde ve hastanelerde hazır bekleyen 60 soğutmalı depolama ünitesinin olduğunu ifade etti. Vali ayrıca, eyalette, adli tıp görevlilerinin ve morgların müdahalesini koordine etmek için 'karşılıklı yardım ve toplu ölüm programının da harekete geçirildiğini bildirdi.

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