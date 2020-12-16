Son dakika haberi: Dünya Hayvan Sağlık Örgütü açıkladı: Corona virüsü yayan hayvanlar belli oldu!

Hamilton, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.



Covid-19'un hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.

Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların Covid-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil." bilgisini paylaştı.



Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Covid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.