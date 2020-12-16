Son dakika haberi: O ülkede korkulan oldu: Corona virüs patlaması: Halka kritik uyarı...

BAKIM EVLERİNDE VAKA PATLAMASI

Öte yandan, Güney Kore'nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54'ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı 'Canaan' Bakım Evi'nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer sayının artmasını beklendiklerini açıkladı. Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi. Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi.