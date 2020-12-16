SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantina süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

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HABERİ: Uzmanlardan karantina süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

vakalarıyla ilgili gelişmeleri yaşanırken 'nden araştırmacılar karantina süresiyle ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı. Bilim insanlarının en çok tartıştığı konular arasında yer alan hakkında araştırma yapan uzmanlar, karantina süresi için 7 günün yeterli olacağını aktardılar. Koronavirüs hastası birinin karantina süresi ilk zamanlar 14, daha sonra da 10 güne indirilmişti. Uzmanlar son dakika bilgisine göre enfekte kişinin 7 gün izolasyonda kalmasının yeterli olacağını ifade ettiler.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:13 Son Güncelleme: 16.12.2020 11:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantine süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

haberine göre corona virüse yakalanan bir kişinin 7 gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağı aktarıldı. Covid-19'un yayılma süresi ve oranı uzmanların en çok tartıştığı konulardan biriydi. Son günlerde yapılan bir çalışma ise karantina süresinin ne kadar olması gerektiğine dair soruları cevaplandırdı. İşte son dakika haberine göre 'nin yaptığı çarpıcı çalışma…

Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, Covid-19 hastası birinin etrafına yayılmasını önlemek için bir hafta karantinanın yeterli olabileceğini ortaya koydu.

SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantine süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

Yakın zamana kadar, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bir Covid-19 hastasına temas etmiş olabilecek herkesin 14 gün boyunca karantinada kalması gerektiği önerisinde bulunmuştu.

"7 GÜN YETERLİ"

Fakat, geçen ay yetkililer, insanların negatif test sonucu alması durumunda 7 gün ve testleri olmadan 10 gün boyunca karantinada kalmalarını öneren yeni bir önerge yayınladı.

SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantine süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

Araştırmacılar, son gün negatif bir test yaptırmanın ilk gün gözden kaçan vakaların tespit edilerek gelecekteki yayılmayı önleyebileceğini de tespit ettiler.

Halk Sağlığı Okulu, bu karantina yönteminin daha hızlı ve daha kolay olduğunu, bu yöntem sayesinde hem paradan hem de zamandan tasarruf edilebileceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantine süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

"ERKEN TEST DOĞRU SONUÇ VERMEYEBİLİR"

Ekip, karantina döneminin başında yapılan testlerin bazı erken Covid-19 vakalarının da tespit edilmesine yardımcı olabileceği bilinse de tüm bu araştırmalarla birlikte, virüsün saptanması için başlangıç dönemi, virüs kendisini yeterince kopyalamadığı için erken olabilir ve doğru sonuç vermeyebilir tespiti de ortaya konuldu.

SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantine süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

'nden Biyoistatistik Profesörü Dr. Jeffrey Townsend, erken dönem testin karantinanın faydasını artırmak için çok etkili bir yol olmadığını fakat karantinanın son günlerinde yapılan testin çok daha etkili olacağını açıkladı.

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SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantina süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?
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