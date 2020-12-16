SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantina süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

Son dakika haberine göre corona virüse yakalanan bir kişinin 7 gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağı aktarıldı. Covid-19'un yayılma süresi ve oranı uzmanların en çok tartıştığı konulardan biriydi. Son günlerde yapılan bir çalışma ise karantina süresinin ne kadar olması gerektiğine dair soruları cevaplandırdı. İşte son dakika haberine göre Yale Üniversitesi'nin yaptığı çarpıcı çalışma…

Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, Covid-19 hastası birinin etrafına yayılmasını önlemek için bir hafta karantinanın yeterli olabileceğini ortaya koydu.