SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlardan karantina süresiyle ilgili kritik açıklama! 7 gün karantina yeterli mi?

Son dakika haberine göre corona virüse yakalanan bir kişinin 7 gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağı aktarıldı. Covid-19'un yayılma süresi ve oranı uzmanların en çok tartıştığı konulardan biriydi. Son günlerde yapılan bir çalışma ise karantina süresinin ne kadar olması gerektiğine dair soruları cevaplandırdı. İşte son dakika haberine göre Yale Üniversitesi'nin yaptığı çarpıcı çalışma…
Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, Covid-19 hastası birinin etrafına yayılmasını önlemek için bir hafta karantinanın yeterli olabileceğini ortaya koydu.
Yakın zamana kadar, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bir Covid-19 hastasına temas etmiş olabilecek herkesin 14 gün boyunca karantinada kalması gerektiği önerisinde bulunmuştu.
"7 GÜN YETERLİ"
Fakat, geçen ay yetkililer, insanların negatif test sonucu alması durumunda 7 gün ve testleri olmadan 10 gün boyunca karantinada kalmalarını öneren yeni bir önerge yayınladı.
Araştırmacılar, son gün negatif bir test yaptırmanın ilk gün gözden kaçan vakaların tespit edilerek gelecekteki yayılmayı önleyebileceğini de tespit ettiler.
Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, bu karantina yönteminin daha hızlı ve daha kolay olduğunu, bu yöntem sayesinde hem paradan hem de zamandan tasarruf edilebileceğini açıkladı.
"ERKEN TEST DOĞRU SONUÇ VERMEYEBİLİR"
Ekip, karantina döneminin başında yapılan testlerin bazı erken Covid-19 vakalarının da tespit edilmesine yardımcı olabileceği bilinse de tüm bu araştırmalarla birlikte, virüsün saptanması için başlangıç dönemi, virüs kendisini yeterince kopyalamadığı için erken olabilir ve doğru sonuç vermeyebilir tespiti de ortaya konuldu.
Yale Üniversitesi'nden Biyoistatistik Profesörü Dr. Jeffrey Townsend, erken dönem testin karantinanın faydasını artırmak için çok etkili bir yol olmadığını fakat karantinanın son günlerinde yapılan testin çok daha etkili olacağını açıkladı.