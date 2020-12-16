Son Dakika: Twitter katili 9 kurbanını soğutucuda saklamış... Hem cinayet hem tecavüzden...

Son dakika haberi… Japonya'da Twitter katili olarak bilinin Takahiro Shraishi, bugün gerçekleştirilen mahkemede tüm suçlarını itiraf etti. Dokuz kurbanı evine götürdükten sonra katleden Japonya'nın şeytani "Twiter katili" ölüm cezasına çarptırıldı. Başyargıç Naokuni Yano bu cinayetleri suç tarihindeki en dehşet verici olaylardan biri olarak tanımladı. Sapık katilin kurbanlarının biri hariç hepsini 15-26 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyordu.

"SOĞUTUCUDA SAKLAMIŞ"

Dokuz kurbanı evine götürdükten sonra katleden Japonya'nın şeytani "Twiter katili" ölüm cezasına çarptırıldı. 30 yaşındaki Takahiro Shraishi, polislerin evinde soğutucu kutular içerisinde saklanmış kemikler ve parçalanmış vücut bölümlerinin bulması üzerine sekiz kadın ve bir adamı öldürdüğü suçunu kabul etti.