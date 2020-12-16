Türkiye-Nahçıvan gaz hattı imzaları atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edileceğini belirterek, bu hatla Nahçıvan'ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamının karşılanabileceğini söyledi. Bakan Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un katılımıyla düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. Enerji alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle başlayıp, Bakü- Tiflis- Erzurum projesiyle büyük bir aşama kaydeden Azerbaycan-Türkiye ortaklığının, TANAP ile kıtaları aştığını vurgulayan Dönmez, "BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan ülkemiz üzerinden gelen doğalgaza kavuşacak" diye konuştu.Dönmez, "Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan biri daha sarılmış olacak. Nahçıvan'a işgal öncesindeki kadar güvenli doğalgaz arzı sağlanacak" dedi.