Yüzyıllardır aranıyordu! Büyük sırrı aydınlatabilir... Kayıp Mısır eseri puro kutusunda bulundu!

Şans eseri yapılan keşif, koleksiyon incelemesi sırasında Aberdeen Üniversitesi'ndeki bir personel tarafından yapıldı. Şu anda birkaç parça halinde olan 5.000 yıllık küçük ahşap parçalarının çok önemli olduğu belirtildi. Mühendis Waynman Dixon'ın bu parçaları ilk olarak 1872'de piramidin "Queen's Chamber" denilen kraliçe odası bölümünde keşfettiği açıklandı.
Piramidin inşası sırasında kullanılmış olabileceğine inanılan bu küçük parçalar, 1946 yılında üniversiteye bağışlanmış fakat daha sonra yeri tespit edilememişti.
Küratör asistani Abeer Eladany, parçaları, üniversitesinin Asya koleksiyonunda yer alan öğeleri incelerken buldu.
Aslen Mısırlı olan ve Kahire'deki Mısır Müzesi'nde 10 yıl çalışmış olan Abeer, diğer kayıtlarla çapraz referans yaptı.
Mısır kayıtlarındaki rakamlara baktığında ne olduğunu açıkça anlayan Abeer, parçaların yanlış koleksiyonda açıkça görülebilecek bir şekilde gizlendiğini söyledi.
Bir arkeolog olduğunu ve Mısır'da kazılar üzerine çalıştığını söyleyen Abeer, Kuzeydoğu İskoçya'da ülkesinin bu kadar önemli bir mirasını bulacağını hayat bile etmediğini sözlerine ekledi.
Bunların şu anda yalnızca birkaç tahta parçası olduğunu fakat Büyük Piramit'in içinden çıkarılan yalnızca üç parçadan biri olduğu düşünüldüğünde oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Waynman Dixon tarafından bulunan bir top ve kancayı içeren diğer iki parça, şu anda British Musesum bulunuyor ve fakat ahşaplar bu keşifte eksik parçaydı.
Abeer, üniversitenin koleksiyonlarının çok geniş olduğunu ve yüz binlerce parçaya kadar ulaştığını belirtti ve bu yüzden onu aramanın samanlıkta iğne aramak gibi bir şey olduğunu sözlerine ekledi.
Bu basit puro kutusunun içinde ne olduğunu anladığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.
"BÜYÜK GİZA PİRAMİDİ SIRLARINI AYDINLATABİLİR"
Yakın zamanda elde edilen sonuçlara göre ahşap parçalarının M.Ö. 3341-3094 dönemlerine ait olduğu belirtildi.
Bu elde edilen sonuç, kullanım amacı ne olursa olsun Dixon kalıntıları olarak bilinen bu ahşap parçalarının Büyük Piramit'in inşasının keşfi için orijinal olduğu ve odaları keşfedenlerin geride bıraktığı parçalar olmadığı teorisini destekledi.
Aberdeen Üniversitesi'nde Müzeler ve Özel Koleksiyonlar başkanı Neil Curtis, kayıp parçaları bulmanın büyük bir sürpriz olduğunu, ancak karbon incelemesinin sonucunda ortaya çıkan tarihin de hayal ettiklerinden oldukça eskiye gittiğini belirtti.
Bunun sebebinin ağaç parçasının yaşıyla da ilgili olduğu, uzun ömürlü bir ağacın ortasından alınmış olmasından kaynaklanabileceği belirtildi. Alternatif olarak, Eski Mısır'da ağaçların nadir olması bu durumun da bu ağaç parçalarının nadir ve değerli olduğu anlamına gelebileceği bu nedenle yıllarca geri dönüştürülmüş ve bakımlı halde kalabileceği de açıklamaya eklendi.
Bu keşfin, Dixon Emanetleri'ne ve Büyük Piramit'e nasıl ışık tutabileceklerine dair yol göstereceğini ve ilgiyi kesinlikle yeniden canlandıracağı söylendi.