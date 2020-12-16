Yüzyıllardır aranıyordu! Büyük sırrı aydınlatabilir... Kayıp Mısır eseri puro kutusunda bulundu!

Bir arkeolog olduğunu ve Mısır'da kazılar üzerine çalıştığını söyleyen Abeer, Kuzeydoğu İskoçya'da ülkesinin bu kadar önemli bir mirasını bulacağını hayat bile etmediğini sözlerine ekledi.

Bunların şu anda yalnızca birkaç tahta parçası olduğunu fakat Büyük Piramit'in içinden çıkarılan yalnızca üç parçadan biri olduğu düşünüldüğünde oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Waynman Dixon tarafından bulunan bir top ve kancayı içeren diğer iki parça, şu anda British Musesum bulunuyor ve fakat ahşaplar bu keşifte eksik parçaydı.

Abeer, üniversitenin koleksiyonlarının çok geniş olduğunu ve yüz binlerce parçaya kadar ulaştığını belirtti ve bu yüzden onu aramanın samanlıkta iğne aramak gibi bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

Bu basit puro kutusunun içinde ne olduğunu anladığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.