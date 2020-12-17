Charlie Hebdo saldırganlarına ceza yağdı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisi binası ile Yahudi marketine düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin dava sonuçlandı. Paris Adalet Sarayı'nda görülen davada, bir numaralı sanık Ali Rıza Polat, saldırıları düzenlediği belirtilen Said ile Cherif Kouachi ve Amedy Coulibaly suç ortaklığı yapmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Coulibaly'nin gıyaben yargılanan eşi Hayat Boumeddiene de terör eylemine ortaklık etmekten 30 yıl hapse mahkum edildi. Sanıkların geri kalanları 4 yıl ila ömür boyu arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.