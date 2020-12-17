Afrika ile ilgili son dakika raporu: Her 5 kişiden 1'i koronavirüs aşısı...

Aşı olmak istemeyenlerin çoğunun aşının kendisine güvenmediğini ya da virüsün varlığına inanmadığını vurgulayan Larson, halkın yarıya yakınının ise virüsün yabancı güçler tarafından ortaya çıkarıldığını düşündüğünü kaydetti.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE 2. DALGAYLA YÜZ YÜZE"

Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, kıtada savaş ve istikrarsızlığın görüldüğü bölgelere aşının ulaşması için gerekli gayretin gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu anda çok sayıda ülkenin 2. dalgayla yüz yüze olduğunu söyledi.