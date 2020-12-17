Avrupa’da yılbaşı alarmı

Vakalar 73 milyon 809 bini geçti. 1 milyon 645 binden fazla kişi öldü.Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulanacak.Yılbaşında sokağa çıkma yasakları yürürlükte olacak. Yeni önlemler 20 Ocak'a kadar geçerli.Ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulayacak ve yeni tedbirler en erken 10 Ocak'a kadar sürecek. Hayati önemde olmayan dükkanlar, kuaförler ve okullar kapanacak.7 Ocak'a dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamaları devrede.Birçok bölgede kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. Hükümet 21 Aralık ile 6 Ocak arasında farklı bölgeler arasında seyahati yasakladı.23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında farklı bölgeler arasında seyahat yalnızca aile ve arkadaş ziyareti amacıyla mümkün.24-25 Aralık tarihlerinde aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.15 Aralık ile 19 Ocak arasında hayati önemi olmayan tüm dükkanlar, sinemalar, kuaförler, spor salonları ve okullar kapalı olacak.Noel sırasında İsveçliler en fazla 8 kişiyle bir araya gelebilecek.Otel ve restoranlarda Kovid-19 testi zorunluluğu.