Avrupa’da yılbaşı alarmı

Dünya geneli:
Vakalar 73 milyon 809 bini geçti. 1 milyon 645 binden fazla kişi öldü.
İngiltere:
Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulanacak.
Fransa:
Yılbaşında sokağa çıkma yasakları yürürlükte olacak. Yeni önlemler 20 Ocak'a kadar geçerli.
Almanya:
Ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulayacak ve yeni tedbirler en erken 10 Ocak'a kadar sürecek. Hayati önemde olmayan dükkanlar, kuaförler ve okullar kapanacak.
Yunanistan:
7 Ocak'a dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamaları devrede.
İtalya:
Birçok bölgede kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. Hükümet 21 Aralık ile 6 Ocak arasında farklı bölgeler arasında seyahati yasakladı.
İspanya:
23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında farklı bölgeler arasında seyahat yalnızca aile ve arkadaş ziyareti amacıyla mümkün.
Belçika:
24-25 Aralık tarihlerinde aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.
Hollanda:
15 Aralık ile 19 Ocak arasında hayati önemi olmayan tüm dükkanlar, sinemalar, kuaförler, spor salonları ve okullar kapalı olacak.
İsveç:
Noel sırasında İsveçliler en fazla 8 kişiyle bir araya gelebilecek.
Rusya:
Otel ve restoranlarda Kovid-19 testi zorunluluğu.