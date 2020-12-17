Başkanlığı devredince Twitter’ı kapanabilir

Şu anda bir dünya lideri statüsünde olduğu için Twitter'ın politikalarından muaf tutulan Donald Trump, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD başkanlığını devralmasından sonra bu imtiyazını kaybedecek. Twitter, komplo teorilerini yaymaya devam etmesi halinde Trump'ın Twitter'daki hesabının kapatılabileceğini doğruladı. 3 Kasım sürecinde Trump, seçim hileleri yapıldığına dair komplo teorilerini Twitter üzerinden paylaşmaya başladı. Twitter ise Trump'ın bu paylaşımlarını, "Seçim hilesiyle ilgili bu iddia tartışmalı" etiketiyle verdi. Platformun "Twitter kullanan dünya liderleri: İlkeler ve yaklaşım" yönergesiyle hesabı korunan Trump'ın bu tweetleri doğrudan engellenmiyor. Forbes'a konuşan bir Twitter sözcüsü, 20 Ocak'tan sonra eski başkanın sıradan yurttaşlarla aynı yönergelere uyması gerekeceğini belirtti. Trump'ın benzer tweetler atması halinde hesabının yasaklanabileceği kaydediliyor.