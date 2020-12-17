Bilim İnsanlarını şaşırtan olay! Daha önce rastlanmamış 20 canlı türü keşfedildi...

ABD'li çevre kuruluşu Conservation International And Dağları'nın zirvesinde yer alan Zongo vadisinde 20 yeni canlı türü keşfettiğini açıkladı. Daha önce örneğine rastlanmayan bu türlerin keşfi ile beraber soyunun tükendiği bilinen dört canlı türü de yapılan araştırma gezisinde bulundu. Heyecan verici bu açıklama Tüm dünyanın ilgisini çekerken bu keşifin Başkent La Paz'a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda gerçekleştiği ifade edildi…
DAHA ÖNCE RASTLANMAMIŞ 20 YENİ CANLI TÜRÜ KEŞFEDİLDİ!
Bilim İnsanları yaptıkları araştırma sonucunda And Dağları'nın çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ifade ederken bunun nedeni olarak ise insanların buraya ulaşmasının kolay olmadığını ifade etti. Bununla beraber araştırmacılar 2 bin metrelik yamaçlarda iki hafta geçirdiklerini bildirdi…
Bulunan hayvanlar arasında 10 mm uzunluğunda minik bir kurbağa, bir çukur engerek, iki metal lekeli kelebek ve bir de çanak ağızlı orkide bulunuyor.
NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN TÜRLERE DE RASTLANILDI
Başkent La Paz'a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda yapılan keşif, aynı zamanda nesli tükendiği düşünülen şeytan gözlü kurbağayı ve neredeyse bir yüzyıldır görülmeyen bir satir kelebeğini de yeniden ortaya çıkardı. Araştırmacılar bunların yanı sıra tehdit altındaki türler arasında yer alan , gözlüklü ayı ve kanallı toucan gibi türlere de yaptıkları keşif esnasında yeniden rastladıklarını söyledi.
ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP
Bilim insankarı And Dağları'nın "gökyüzü adaları" olarak bilinen yüksek ve dik kenarlı zirvelerinin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu çünkü buradaya ulaşmanın yırtıcılar ve insanlar için kolay olmadığını ifade etti. Bununla birlikte araştırmacılari keşif için 2 bin metrelik yamaçlarda inip çıkarak iki hafta geçirdiklerini ve yeni böcekler bulmayı beklerken, karşılaştıkları türler karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.Keşif gezisinden
Claudia Cortez ve Trond Larsen, "İki yılan ve kurbağa gibi yeni omurgalılar bulmayı kesinlikle beklemiyorduk, bu yüzden bu çok heyecan vericiydi" dedi.Bununla birlikte ekip, Bolivya'da çalışan bir bilim insanı olan Steffen Reichle tarafından 20 yıl önce yalnızca bir kez görülen şeytan gözlü kurbağayı da yeniden keşfetti. Larsen, "Bu gerçekten heyecan vericiydi. Sadece nesli tükenmiş olması gerektiği varsayıldı, ancak aslında nispeten yaygın olduğunu gördük" dedi.Diğer taraftan araştırmacılar gezide hayvanların yanı sıra iki orkide türü de keşfetti.
Bunların arasından Adder'in Ağzı (Malaxis) olarak bilinen orkide cinsinin yeni bir türü ile fincan şeklinde sarı ve mor yapraklara sahip bir orkide yer alıyor.Ekip tarafından bulunan bir bambu türü bilim için yeniydi, ancak onu sikus veya panpip adı verilen müzik aletleri yapmak için kullanan yerli topluluklar zaten biliyorlarlardıç. Ararot ailesine mensup ve geceleri yapraklarını kapatan bir başka bitki ise 125 yıl sonra yeniden keşfedildi.
CANLILAR İÇİN BİR SIĞINAK
Larsen, "Bu güzel ve çeşitli ekosistem,, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan amfibiler, sürüngenler, kelebekler ve bitkiler için güvenli bir sığınak haline geldi" dedi. (Kaynak:NTV)