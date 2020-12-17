Bilim İnsanlarını şaşırtan olay! Daha önce rastlanmamış 20 canlı türü keşfedildi...

ABD'li çevre kuruluşu Conservation International And Dağları'nın zirvesinde yer alan Zongo vadisinde 20 yeni canlı türü keşfettiğini açıkladı. Daha önce örneğine rastlanmayan bu türlerin keşfi ile beraber soyunun tükendiği bilinen dört canlı türü de yapılan araştırma gezisinde bulundu. Heyecan verici bu açıklama Tüm dünyanın ilgisini çekerken bu keşifin Başkent La Paz'a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda gerçekleştiği ifade edildi…

DAHA ÖNCE RASTLANMAMIŞ 20 YENİ CANLI TÜRÜ KEŞFEDİLDİ!

Bilim İnsanları yaptıkları araştırma sonucunda And Dağları'nın çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ifade ederken bunun nedeni olarak ise insanların buraya ulaşmasının kolay olmadığını ifade etti. Bununla beraber araştırmacılar 2 bin metrelik yamaçlarda iki hafta geçirdiklerini bildirdi…