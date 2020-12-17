Havayolu şirketinden son dakika kararı: Maske takmak istemeyen yolcular için...

Rusya'nın en büyük havayolu ve ulusal bayrak taşıyıcısı olan Aeroflot, yolcuların yemek yemedikleri, içmedikleri veya maske değiştirmedikleri sürece uçağa binerken ve uçaktayken maske takmaları konusunda bir politikaya sahip. Ancak bazı yolcuların bu kurallara uymadığı görülüyor. Ve bir uçak havada duramayacağı ve rahatsız edici bir yolcuyu atamayacağı için, Aeroflot, maske politikasına uyamayan ya da maske takmak istemeyen yolcular için her uçuşta belirli koltuklar tahsis etti.
Spivakova, "Bu yeni düzenleme, uçakta kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin kuralların ihlaline karşı diğer sorumluluk önlemlerinin uygulanmasını engellemiyor" diye ekledi.
Uçaklarda maske takma politikaları dünya genelinde farklılık gösteriyor ve havayolu şirketleri genellikle kendi kurallarını belirliyor. Bu politikaların uygulanmasındaki yükün çoğu uçuş görevlilerinde oluyor.
Uçaklarla ilgili maske düzenlemelerinin sorun haline geldiği tek ülke Rusya değil.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, yolcuların maske takmayı reddettiği uçuşlarda çok sayıda olay meydana geldi. Temmuz 2020'de, bir Southwest Havayolları uçağı Denver Uluslararası Havaalanı'nın kapısına geri döndü ve birkaç yolcu arasında bir itişme yaşandı ve yolculardan biri maske takmamanın "Anayasal hakkı" olduğunu iddia etti.
Bu yılın Ağustos ayı itibarıyla Delta Air Lines, maske takmayı reddeden yolculara yaklaşık 250 yıl boyu yasaklama getirdiğini duyurdu.
Ertesi ay, Japonya'da iki farklı iç hat uçuşunda bulunan iki yolcu, her ikisi de maske takmadıkları için kalkıştan önce uçaklardan çıkarıldı.
Aeroflot, uçuş boyunca maskelerini takmayı reddeden yolcular için uzun vadeli yasaklar veya başka cezalar uygulayıp uygulamayacağını açıklamadı. Ancak onları uçağın belirli bir bölümüne ayırmak, maskesiz bir yolcunun koronavirüsü koltuk arkadaşlarından birine geçirme olasılığını bir şekilde azaltabilir.