Havayolu şirketinden son dakika kararı: Maske takmak istemeyen yolcular için...

Rusya'nın en büyük havayolu ve ulusal bayrak taşıyıcısı olan Aeroflot, yolcuların yemek yemedikleri, içmedikleri veya maske değiştirmedikleri sürece uçağa binerken ve uçaktayken maske takmaları konusunda bir politikaya sahip. Ancak bazı yolcuların bu kurallara uymadığı görülüyor. Ve bir uçak havada duramayacağı ve rahatsız edici bir yolcuyu atamayacağı için, Aeroflot, maske politikasına uyamayan ya da maske takmak istemeyen yolcular için her uçuşta belirli koltuklar tahsis etti.

Spivakova, "Bu yeni düzenleme, uçakta kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin kuralların ihlaline karşı diğer sorumluluk önlemlerinin uygulanmasını engellemiyor" diye ekledi.