“Irak’ın terörden temizlenmesini destekleyeceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin, Irak'ın terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat var. Özellikle Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli" dedi. Çavuşoğlu, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını vurgulayarak, "PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor ve PKK, her şeyden önce Kürtlerin düşmanı. Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. Hüseyin de Suriye toplantılarında Irak'ın da yer almasını istediklerini belirterek "Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ın güvenliğine doğrudan etki yapmaktadır" diye konuştu.