Putin'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması! Canlı yayında flaş sözler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.

O SÖZÜNÜ TUTAN BİRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider" dedi.

DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN'IN BİR PARÇASI

Dağlık Karabağ'da yaşanan gerilimde dış güçlerin müdahalesinin olduğunu sanmadığını belirten Putin, "Bu gerilim yıllarca sürdü ve durum kontrolden çıktı. Bunun dış müdahale nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Fikir ayrılığından oluşan bir gerilim. Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası" dedi. Putin, Dağlık Karabağ'da uygulanan ateşkes anlaşması ile ilgili de, "Anlaşmanın ana unsuru insanların canlarını korumak. Diğer etkenler ise ikincil faktörler" ifadelerini kullandı. Bölgede Ermenistan'ın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan hatlarına provokasyon saldırıları ile ilgili de fikirlerini aktaran Putin bu olayların münferit olaylar olduğunu bildirdi. Bölgede görev yapan Rus Barış Gücü birliklerinin çatışmanın taraflarıyla yapılacak olan anlaşma dahilinde arttırılabileceğini ifade eden Putin, uluslararası güçlerin sözlü eylemleri bir kenara bırakarak yerel halka yardım etmeye başlaması gerektiğini savundu.

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