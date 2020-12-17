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Son Dakika: Başkan Yardımcısı olacak Harris’ten flaş karar! Herkesin gözü önünde yaptıracak

Son dakika… ’de Trump ile Biden arasındaki devir teslimi yönetecek geçiş yetkilileri, Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in Covid-19 aşısını halkın gözü önünde vurulacağını söyledi. Aşıyı ne zaman ve nerede vurulacağı ise bildirilmedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 22:54 Son Güncelleme: 17.12.2020 23:02 ABONE OL
Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı olacak Harris’ten flaş karar! Herkesin gözü önünde yaptıracak

Başkan seçilen Joe Biden muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında koronavirüs aşısı vurulacak ve o da bunu halkın önünde yapacak. Yine belirsiz olan şey, hem Biden hem de Harris'in aşıyı aynı ortamda olup olmayacağı. Uzmanlar, halkın önünde aşı olma taahhüdünün, Biden yönetiminin koronavirüs aşısı için halkın güvenini kazanmak istemesi nedeniyle verildiğini söylüyor.

Harris, özellikle aşılara karşı daha güçlü bir güvensizliğin olduğu siyahi topluluklar için bunu yapmanın önemini vurguladı.

Bu hafta verdiği bir röportajda Harris, "Açıkçası, insanları dinlemekle ilgili. Demek istediğim, tarihi hatırlamakla ve insanların neden böyle hissettikleriyle ilgili. Ve sonra da bize bu aşının sadece sadece bir amacı olduğunu hatırlatmak: hayat kurtarmak" dedi.

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Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı olacak Harris’ten flaş karar! Herkesin gözü önünde yaptıracak
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