Son dakika: Almanya'da korkunç tablo, acı karar

ÖNLEMLERİN UZATILMASI KAÇINILMAZ

ANCAK ülkede ölümlerin artması üzerine bazı siyasiler önlemlerin daha da uzatılmasını talep etti. Sıkı tedbirlerin, şubat ayına kadar devam etmesi görüşü dile getirilirken, Almanya'nın tüm umudu, BioNTech aşısına Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın bir an önce onayı vermesi. 21 Aralık'ta planlandığı gibi onayın verilmesi durumunda hemen aşılama yapılacak ve ardından vaka sayıları dikkatle takip edilecek. Ona göre de Alman hükümeti, kapatma tarihinin uzatılıp uzatılmamasına karar verecek.