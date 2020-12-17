Son dakika: Almanya'da korkunç tablo, acı karar

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın çok ağır vurduğu Almanya'da üzücü bir rekor kırıldı. Ülkede koronavirüs krizinin başlamasından bu yana en fazla ölü sayısı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere son 24 saatte Almanya'da 952 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı da bir türlü düşmedi ve 27 bin 728 olarak belirlendi.
HER YER KAPATILDI
Almanya'da daha önce en yüksek ölüm sayısı geçen hafta açıklanmıştı. Bir günde 598 kişinin koronavirüsten ölmesi üzerine hükümet ikinci tam kapatmayı kararlaştırmıştı. Dünden itibaren Almanya'da benzinciler, bankalar, süpermarketler, eczaneler, postaneler gibi işletmelerin dışında her yer kapatıldı. Şimdilik kapatma tedbirleri 10 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
ÖNLEMLERİN UZATILMASI KAÇINILMAZ
ANCAK ülkede ölümlerin artması üzerine bazı siyasiler önlemlerin daha da uzatılmasını talep etti. Sıkı tedbirlerin, şubat ayına kadar devam etmesi görüşü dile getirilirken, Almanya'nın tüm umudu, BioNTech aşısına Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın bir an önce onayı vermesi. 21 Aralık'ta planlandığı gibi onayın verilmesi durumunda hemen aşılama yapılacak ve ardından vaka sayıları dikkatle takip edilecek. Ona göre de Alman hükümeti, kapatma tarihinin uzatılıp uzatılmamasına karar verecek.
ÇİN DE ALACAK
ÖTE yandan Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech şirketinin aşısını Çin de alacak. BioNTech, Çin ile ilk etapta 100 milyon dozluk bir aşı konusunda anlaşıldığını bildirdi. Çin'de aşının dağıtımını BioNTech'in Çin'deki dağıtım ortağı Fosun'un üstleneceği açıklandı.
MERKEL İLE TOPLANTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bugün Prof. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ve diğer BioNTech yöneticileriyle video konferans gerçekleştireceği açıklandı. Konferansa Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bilim Bakanı Anja Karliczek'in de katılacağı bildirildi. - SABAH
27 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Öte yandan Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı'nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının, beklenen onayına ve sevkiyatına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
AVRUPA İLAÇ AJANSI ONAYI GEREKİYORDU
Açıklamada, konferanstan çıkan sonuca göre "eyaletler için Kovid-19 karşı aşılama başlama tarihinin 27 Aralık olacağı", aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Almanya'da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı gerekiyor.
EMA'YA BAŞVURMUŞTU
Ülke basınında EMA'nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti. Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri "BNT162b2" adlı aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.