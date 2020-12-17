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Son dakika haber: kazasında ‘fotoğraf’ şoku!

26 Ocak’ta tüm dünyada büyük bir şok uyandıran ve önemli bir yıldızın kaybına sebep olan helikopter kazası, birçok iddianın hedef noktası haline geldi. Kazadan sonra yaşananlar nedeniyle ihmal ve izinsiz görüntü paylaşımı gibi konular ile ilgili Şerifi’nin sorumluluğu olduğu tartışma haline geldi.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:26 Son Güncelleme: 17.12.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haber: Kobe Bryant kazasında ‘fotoğraf’ şoku!

"İZİNSİZ FOTOĞRAFLAR ÇEKİLDİ"

Son dakika haber: TMZ Sports haberine göre Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kurbanlardan birinin kocası, kaza mahallindeki cep telefonu resimlerine yönelik mahremiyet ihlali nedeniyle Los Angeles Eyaleti Şerif Departmanı'na dava açtığı öğrenildi.



26 Ocak'taki helikopter kazasında eşini kaybeden Matthew Mauser, Şerif Alex Villanueva'nın kazanın ardından bölgeyi koruma altına almak için kötü bir iş çıkardığını ve bunun acil müdahale ekiplerinin bu sahnenin izinsiz fotoğraflarını çekmesine neden olduğunu iddia etti.



Aslında Matthew Mauser, Los Angeles İtfaiye Dairesi üyelerinin karısının kalıntılarının fotoğrafını çektiğini ve daha sonra soruşturmaya dahil olmayan insanlarla paylaştığını iddia ederek dava açtı.



"25.000 DOLARDAN FAZLA TAZMİNAT TALEBİ"

Matthew, 3 kızı ve kendisinin eşinin fotoğraflarının izinsiz çekildiği, gösterildiği ve tartışılması nedeniyle şiddetli duygusal sıkıntı, kaygı ve aşağılanma yaşadıklarını belirtti.



Son dakika gelen bilgilerde Mauser, mahremiyet ihlali, ihmal, kasıtlı duygusal şiddet ve daha fazlası için dava açmaya karar verdi ve bu dava sonucunda 25.000 doları aşan belirtilmemiş oranda tazminat talep etti.



TMZ Sport, bu son dakika gelen iddialar için Los Angeles Eyaleti Şerif Departmanı'na ulaşsa da konu ile ilgili herhangi bir cevap alamadı.

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Son dakika haber: Kobe Bryant kazasında ‘fotoğraf’ şoku!
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