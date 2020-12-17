Son dakika haber: Kobe Bryant kazasında ‘fotoğraf’ şoku!





26 Ocak'taki helikopter kazasında eşini kaybeden Matthew Mauser, Şerif Alex Villanueva'nın kazanın ardından bölgeyi koruma altına almak için kötü bir iş çıkardığını ve bunun acil müdahale ekiplerinin bu sahnenin izinsiz fotoğraflarını çekmesine neden olduğunu iddia etti.