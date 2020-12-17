Son dakika: Rus anne ve Türk oğlunun feci ölümü! Banyoda dehşet halde bulundular! Türk eşten şok sözler...

35 yaşındaki Rus finans analiz umanı Yulia Gökçedağ ve 7 yaşındaki oğlu Timur, Ağustos ayında Doğu Londra'daki evlerinde ölü bulundu.
DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA
İngiliz polisler anne ve oğlunu evin banyosunda cansız halde bulurken, aktarılana göre; çocuk küvette boğulmuş, anne ise tavanda asılı halde bulundu. Ayrıca çocuğun kıyafetlerinin yerde serili olduğu belirtiliyor.
KANSER KORKUSU MU İNTİHARA SÜRÜKLEDİ?
Anne Yulia Gökçedağ'ın kansere yakalandığı, hayata kalma oranının yüzde 97 olduğu belirtildi. Adli Tıp Yetkilileri, annenin yüzde 97 kurtulma ihtimaline değil, yüzde 3 ölüm ihtimalini fazlaca kafaya taktığını ve intihar ettiğini aktardı.
Gökçedağ'ın, 13 Ağustos'ta ölmeden önce ameliyat olacağı öğrenildi. Fakat bu durumun yanı sıra korku, uykusuzluk ve kaygıyla başa çıkmak için tedavi gördüğü de belirtildi.
EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
Ölümlerin ardındaki sır perdesini çözmekte kararlı olan İngiliz polisi yaptığı araştırmada, Yulia Gökçedağ'ın psikiyatristine psikolojik şiddet gördüğünü söylediği bilgisine ulaştı. Gökçedağ'ın oğlunu da alarak Rusya'ya gitme planı yaptığı da psikiyatristin anlattıkları arasında yer alıyor.
EŞİ: BUNU NEDEN YAPTI BİLMİYORUM
Wimbledon'da finansal risk yöneticisi olan eşi Mehmet Gökçedağ ise soruşturmada eşinin bunu neden ve nasıl yaptığını hayal edemediğini söyledi.
Yulia Gökçedağ'ın komşusu Katharina Sellner, sık sık yan taraftan Mehmet Gökçedağ'ın bağırma seslerini duyduğunu ve bir keresinde güvenliklerinden endişe etmesi nedeniyle polisleri aradığını söyledi.
Sellner, Mehmet Gökçedağ'ın Timur'un Rusça konuşmasına izin vermediğini ve Yulia Gökçedağ'ın kendisini depresyonda hissettiğini ve boşanmak istediğini söylediğini belirtti.
Sellner, hatta Yulia Gökçedağ ile aralarında "ağaç" kelimesinin olduğu bir kod geliştirdiklerini ve kendisini tehlikede hissettiğinde Sellner'a böyle bir mesaj atacağını söyledi.
"BOŞANMAK İSTİYORDU"
Mehmet Gökçedağ ise mahkemede bu iddiaları reddederken evliliklerinde bazı sorunların olduğunu kabul etti.
Mehmet Gökçedağ, annesi ve Yulia'nın da kendisine bağırdığını, ayrıca Rusça konuştuğunda kendisini dışlanmış hissettiğini belirtirken, stresli ve zor bir hayatı olduğunu fakat karısına asla şiddet göstermediğini söyledi.
Patoloji Uzmanı Dr. Ashley Fegan-Earl, Yulia'nın ölümüne üçüncü bir şahsın karıştığına dair herhangi bir kanıt bulamadı ve yakın zamanda şiddet veya kendine zarar veren herhangi bir ibareye rastlamaması nedeniyle tıbbi olarak kendini asması nedeniyle öldüğüne karar verdi.
Patoloji Uzmanı Dr. Cary ise Timur'un ölümü ile ilgili olarak, muhtemel bir daldırmadan kaynaklanan minimum düzeyde morarma tespit etti ve ölüm nedeninin boğulma olduğuna karar verdi.
Yulia Gökçedağ'ın annesi Galieva, kızının evlenmeden önce gayet mutlu ve sağlıklı biri olduğunu belirtti. Kanser teşhisinden sonra annesinin Londra'ya, kendisinin yanına gelmesini istediğini söyledi.
Psikiyatrist Profesör Amanda Ramirez ise soruşturmada Yulia Gökçedağ'ın akut ve şiddetle anksiyete, uykusuzluk ve kanserden ölme korkusu yaşadığını söyledi.
Devam eden soruşturmada, yetkililer eve geldiğinde anne ve oğlunun çoktan öldüğünü de bildirdi.