Son dakika: Rus anne ve Türk oğlunun feci ölümü! Banyoda dehşet halde bulundular! Türk eşten şok sözler...

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Ölümlerin ardındaki sır perdesini çözmekte kararlı olan İngiliz polisi yaptığı araştırmada, Yulia Gökçedağ'ın psikiyatristine psikolojik şiddet gördüğünü söylediği bilgisine ulaştı. Gökçedağ'ın oğlunu da alarak Rusya'ya gitme planı yaptığı da psikiyatristin anlattıkları arasında yer alıyor.

EŞİ: BUNU NEDEN YAPTI BİLMİYORUM

Wimbledon'da finansal risk yöneticisi olan eşi Mehmet Gökçedağ ise soruşturmada eşinin bunu neden ve nasıl yaptığını hayal edemediğini söyledi.

Yulia Gökçedağ'ın komşusu Katharina Sellner, sık sık yan taraftan Mehmet Gökçedağ'ın bağırma seslerini duyduğunu ve bir keresinde güvenliklerinden endişe etmesi nedeniyle polisleri aradığını söyledi.

Sellner, Mehmet Gökçedağ'ın Timur'un Rusça konuşmasına izin vermediğini ve Yulia Gökçedağ'ın kendisini depresyonda hissettiğini ve boşanmak istediğini söylediğini belirtti.

Sellner, hatta Yulia Gökçedağ ile aralarında "ağaç" kelimesinin olduğu bir kod geliştirdiklerini ve kendisini tehlikede hissettiğinde Sellner'a böyle bir mesaj atacağını söyledi.