Son dakika: Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı! Dehşet verici...

"EBU ŞEKAU'NUN ÇETESİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİK"

Görüntülerde etrafı okul arkadaşları olduğu düşünülen öğrencilerle çevrili bir genç, İngilizce bir konuşma yapıyor ve, "Ebu Şekau'nun çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

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