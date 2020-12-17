Whatsapp'tan bomba yenilik! Bu özelliği çok konuşulacak

2 milyarı geçen kullanıcı sayısına sahip olan WhatsApp yeniliklere doymuyor. Farklı yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Diğer yandan geliştiriciler WhatsApp'ın eksik kısımlarını da düzeltiyor. WhatsApp Web'te bu konuda önemli bir adım atıldı. Sızan yeni bilgilere göre WhatsApp sesli ve görüntülü aramayı web ve masaüstü sürümlerine getirmek için testler yapmaya başladı.

Ekran görüntülerinde de gösterildiği gibi, kısıtlı bir WhatsApp kullanıcı grubu halihazırda yeni sesli ve görüntülü arama düğmelerine kavuşmuş durumdalar.

Listenizde seçtiğiniz kişiyle bu düğmeleri kullanarak sesli veya görüntülü arama isteği gönderebileceksiniz.

Alıcı taraftaysanız, her aramada ayrı bir açılır pencere görünecek ve bu pencerede kişinin adı, profil fotoğrafı ve aramayı kabul etmek veya reddetmek için düğmeler görüntülenecek.

Eğer arama yapıyorsanız, aradığınız kişinin adı ve profil fotoğrafının bulunduğu ayrı bir açılır pencere, videoyu açmak / kapatmak için bir düğme, bir sessize alma düğmesi, bir menü düğmesi ve bir kapatma düğmesi göreceksiniz.