Azerbaycan, savaş suçu işleyen Ermenistan'da sorumluların cezalandırılmasında ısrarlı

Bayramov, Brüksel'de düzenlenen Azerbaycan-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi'nin 17. Toplantısı sonrasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ile AB arasında çok yönlü iş birliklerinin mevcut olduğunu belirten Bayramov, toplantıda enerji ve ulaştırma alanındaki ilişkileri görüştüklerini bildirdi. Bayramov, Avrupa'nın enerji güvenliğinin temin edilmesinde Azerbaycan'ın büyük rolü olduğunun altını çizerek Güney Gaz Koridoru'nun bir ayağı olan TAP projesinin 4,5 yıllık inşaat sürecinden sonra ticari faaliyete başlayacağını aktardı. Azerbaycan ile AB arasında imzalanacak yeni anlaşma üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bayramov, bu konuda da verimli fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bayramov, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından Rusya'nın ara buluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan bildiri ile bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu hatırlatarak AB yetkilileri ile çatışma sonrası dönemde ortaya çıkan yeni olanaklar konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

AB yetkililerine Dağlık Karabağ'da 44 gün devam eden savaş konusunda bilgi verdiğini söyleyen Bayramov, 30 yıllık müzakere sürecinde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumunu da anlattığını ifade etti.

Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırarak savaş suçu işlediğine dikkati çekerek "Bu husustaki tüm belgelerin toplanması ve sorumluların cezalandırılması konusunda ısrarlı olduğumuzu AB yetkililerine ilettik. Tüm bunlara rağmen üçlü bildirinin yeni olanaklar açtığını düşünüyoruz. Bu döneme çatışma sonrası dönem olarak bakmalıyız. O bölgelerin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda AB'nin geniş olanak ve tecrübeleri var. Bunları da müzakere ettik." dedi.

Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım gerçekleştirdiğini ve arazilere mayın döşediğini hatırlatan Bayramov, "O arazilerin mayınlardan temizlenmesi süreci uzun ve zor süreçtir. AB'nin bu alandaki tecrübe ve desteği Azerbaycan'a sunulabilir." diye konuştu.