Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ’den Çin’e heyet gidiyor

’den ’e heyet gidiyor

Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Koronavirüsün ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet gönderecek.
ABD: Başkan Yardımcısı Mike Pence cuma günü aşı olacak. Yeni başkan Joe Biden ise gelecek hafta Pfizer- BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacak.
Rusya: Devlet Başkanı Putin, ülkesinin geliştirdiği Sputnik V aşısını sıra kendisine gelince yaptıracağını söyledi.
Almanya: Aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor.
Kanada: 2021 Eylül'üne kadar isteyen herkes aşılanacak.
Endonezya: Devlet Başkanı Widodo aşı için ilk gönüllü olacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ’den Çin’e heyet gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA