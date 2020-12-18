DSÖ’den Çin’e heyet gidiyor

Koronavirüsün ilk nerede ve nasıl hayvanlardaninsanlara geçtiğini araştırmaküzere Çin'e heyet gönderecek.Başkan Yardımcısı MikePence cuma günü aşı olacak. Yeni başkanJoe Biden ise gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilkdozunu olacak.Devlet Başkanı Putin, ülkesiningeliştirdiği Sputnik V aşısını sıra kendisinegelince yaptıracağını söyledi.Aşılamaya 27 Aralık'tabaşlanması planlanıyor.2021 Eylül'üne kadar isteyenherkes aşılanacak.Devlet BaşkanıWidodo aşı için ilk gönüllü olacak.