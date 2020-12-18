DSÖ’den Çin’e heyet gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ):
Koronavirüsün ilk nerede ve nasıl hayvanlardan
insanlara geçtiğini araştırmak
üzere Çin'e heyet gönderecek.
ABD:
Başkan Yardımcısı Mike
Pence cuma günü aşı olacak. Yeni başkan
Joe Biden ise gelecek hafta Pfizer-
BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk
dozunu olacak.
Rusya:
Devlet Başkanı Putin, ülkesinin
geliştirdiği Sputnik V aşısını sıra kendisine
gelince yaptıracağını söyledi.
Almanya:
Aşılamaya 27 Aralık'ta
başlanması planlanıyor.
Kanada:
2021 Eylül'üne kadar isteyen
herkes aşılanacak.
Endonezya:
Devlet Başkanı
Widodo aşı için ilk gönüllü olacak.