El Kaideci Fransız teröristten itiraflar: ‘Grubumuzdaki herkes Fransa vatandaşıydı’

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakalanıp tutuklanan terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, ifadesinde örgütsel eylemlerini anlattı. C.G. (28), ifadesinde, 2016'da internet üzerinden bir gruba üye olduğunu ve burada İlyes isimli kişiyle tanıştığını belirtti. İlyes ve onun arkadaşı Abu W. ile Telegram üzerinden Suriye'ye geçebilmenin yollarını konuştuklarını kaydeden terörist C.G, şunları anlattı: "Dahil olduğum grupta herkes Fransa vatandaşıydı. Bu grup El Kaide adına faaliyet yürütüyordu. Grup, erkek olarak 100 kişilikti ve hepsi silahlıydı. Silahı olan bazı kadınlar da vardı. Herkes kod adı kullanıyordu. Bu süre zarfında 15 bin Suriye lirası aylık maaş alıyordum." C.G, toplantılara katıldığını anlatarak, "Toplantıyı Omar O. yapıyordu. Bu toplantıda 'Fransa'ya giderseniz, Müslümanlığınız geçersiz olur.' diyordu. Türkiye'ye geçmek için de birkaç defa girişimde bulundum ancak başarılı olamadım, bundan dolayı da hapis cezası aldım" ifadelerini kullandı.