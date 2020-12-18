İsmail Demir: Türkiye etkilenmeyecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin uygulamaya soktuğu CAATSA yaptırımları ile ilgili olarak yaptırımların TSK ve güvenlik güçlerini etkilemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Demir, "Finansal erişime ihtiyacımız yok. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer" dedi. AA Finans Masası'na katılan Demir'in açıklamaları şöyle: "Türkiye her zaman kendi milli çıkarları doğrultusunda tavır aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dik duruşu ile rahatsızlık oluşturdu. Bu rahatsızlık kendiliğinden bir ambargo mekanizmasını devreye soktu. Türkiye'nin dik duruşu, kendi milli çıkarlarını önceleyen duruşu, bazılarının işine gelmiyor ve burada tarife dışı yaptırımlar zaten uygulanıyor. Yaptırım kararı bunu artırır mı? Bu adımla ilgili iletişim açısından, ben özellikle 'Türkiye'ye yaptırım uygulandı' cümlesinin yerine 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Bizim doğrudan Amerika'dan aldığımız, imzacı olduğumuz bir nesne yok. O yüzden endişeye mahal yok. Savunma sanayisi şirketlerimizin hiçbirisi yaptırım kapsamında değil olamaz da zaten."