KKTC'de corona virüs skandalı: Temaslı olduğunu gizledi! Onlarca kişiye corona virüsü bulaştırdı

"BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİ"

Hastanede hemşire ile teması bulunan 46 kişi karantina altına alındı. Tüm ameliyatlar iptal edildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İşçinin kendisini gizlediğini söyleyen Pilli, "Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır" dedi.