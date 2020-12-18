Macron pozitif çıktı Sanchez karantinada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği açıklandı. Macron'un eşi Brigitte Macron ile Başbakan Jean Castex ile Ulusal Meclis Başbakanı Richard Ferrand da karantinaya girdi. Pazartesi günü Macron ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tedbir amaçlı karantinaya alındı. Sanchez'in 24 Aralık'a kadar ev karantinasında kalarak çalışmalarına devam edeceği, resmi programlarının iptal olduğu belirtildi. Diğer yandan, önceki gün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapan Portekiz Başbakanı Antonio Costa da Kovid-19 testi yaptırmaya karar verdi. Öte yandan ABD İçişleri Bakanı David Bernhardt'ın (51) Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. AA