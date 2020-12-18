Putin’den Erdoğan’a övgü: Ülkesi için sonuna kadar gider

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çarpıcı ifadeler kullandı. Pandemi nedeniyle video-konferans şeklinde yapılan toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'yle ilişkilere dair bir soru üstüne Erdoğan ile görüş ayrılıklarının olduğunu söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider" dedi. Rus lider, daha önce de yaptığı bir açıklamada Erdoğan'ın güvenilir bir ortak olduğunu söylemişti. Dağlık Karabağ gerilimini değerlendiren Putin, "Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası" dedi.